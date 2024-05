Sperimentare la tecnica della doratura

VINCI

Torna come di consueto a Vinci la "Domenica Leonardiana", rassegna dedicata alle famiglie per conoscere attraverso laboratori, esperienze pratiche e visite guidate ogni volta qualcosa di più sul celebre Leonardo e sulla sua opera scientifica e pittorica. L’appuntamento è per questo pomeriggio alle 16 presso la Palazzina Uzielli del Museo Leonardiano con il laboratorio "Alla bottega del battiloro" (età consigliata dai sei ai tredici anni), incentrato sulla tecnica della doratura. Battere l’oro per trasformarlo in foglie sottilissime richiedeva molto tempo e fatica. Per semplificare questo lavoro, Leonardo ideò il battiloro, una macchina automatica che i bambini potranno scoprire al museo.

Utilizzando la foglia d’oro i piccoli partecipanti realizzeranno poi una preziosa cornice per uno dei dipinti del Genio vinciano. L’incontro è riservato a un massimo di venti partecipanti e durerà circa un ora. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuare chiamando lo 0571 933285 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected]. Ciascun bambino deve essere accompagnato da un adulto e, per favorire il più possibile la presenza di bambini nelle attività, ognuno di loro può essere accompagnato da un solo adulto.