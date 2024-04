Speciale collegamento con il dottor Landi del Meyer

Siamo in collegamento con l’ospedale Meyer di Firenze da dove il dottor Luca Landi, urologo, ci racconta un po’ di vita dell’ospedale dei ragazzi. Il Meyer offre servizi specialistici, di pronto soccorso e chirurgici non solo a livello regionale. Il principio secondo il quale oggi opera l’ospedale Meyer è quello della minor ospedalizzazione possibile attivando un lavoro di rete con il territorio e con le famiglie. Il Meyer conta circa 40.000 accessi l’anno al pronto soccorso tra prestazioni urgenti e non urgenti e circa il 90 per cento non vengono ricoverati; per loro viene predisposta una cura domiciliare ben assistita. Nel caso in cui il ragazzo venga ricoverato, vi sono sia il supporto psicologico che quello scolastico. Scopriamo anche che la gravità delle emergenze non è più definita da codici giallo, rosso, verde, bensì da numeri da 1 a 5 che indicano la priorità delle visite.

Il dottor Landi ci racconta quanto, anche nei giovani, possano esserci problemi legati all’urologia e all’apparato urinario e come la medicina abbia fatto enormi progressi arrivando a guarire anche malattie molto gravi. Ci spiega inoltre che il numero dei decessi annuali è in media di una ventina e che la maggior parte di questi sono causati da incidenti stradali o domestici. Ascoltarlo ci ha toccati nel profondo. Abbiamo capito quanto la professione di medico sia onorevole. Abbiamo bisogno di essere rassicurati da chi ci offre la propria esperienza e competenza in ambito sanitario.