Spaccio e ricettazione Scattano sei denunce

Dal reato di ricettazione a quello di spaccio: è di sei denunce - inclusa l’identificazione di un cittadino straniero irregolare sul territorio - il bilancio dei controlli dei carabinieri della compagnia di Empoli effettuati negli undici comuni dell’Unione nelle ultime due settimane. Le attività di controllo vanno avanti senza sosta e si sono concentrate soprattutto nel Valdarno. Nel comune di Vinci, i militari della stazione locale in collaborazione con i colleghi del nucleo operativo e radiomobile, hanno denunciato due uomini e una donna, tutti di origini romene, per il reato di ricettazione. In un capannone ad uso ai tre, infatti, è stato ritrovato diverso materiale che poi è risultato essere il bottino di alcuni furti ai danni di ditte dell’Empolese Valdelsa. Ma non è tutto. Spostandosi nel comune di Montelupo Fiorentino, le forze dell’ordine hanno denunciato due italiani trovati in possesso di sostanze stupefacenti pronte per essere spacciate.

I militari stavano effettuando un servizio di pattuglia quando, in una piazza del centro nella città della ceramica, hanno notato due giovani in atteggiamenti sospetti. Sottoposti ad accertamenti, ai due sono stati trovati quasi 30 grammi di hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno poi consentito ai militari di rinvenire anche un bilancino di precisione, utilizzato per la pesatura della sostanza stupefacente da vendere. Blitz, infine, in Valdelsa, dove un controllo a Montaione ha permesso l’identificazione di un extracomunitario di nazionalità nigeriana risultato irregolare sul territorio. E’ scattata, dunque, la denuncia per violazione del Testo unico sull’immigrazione.