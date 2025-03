Sp48 è stata riaperta dopo il cedimento. La stessa sorte per la strada di Casiloste

A Cerreto Guidi, è stata riaperta via 2 Settembre a qualche settimana di distanza dal cedimento che ha interessato il tetto di uno degli immobili presenti: una tragedia sfiorata viste le potenziali conseguenze a catena. E chi transita dal territorio vinciano potrà nuovamente passare da Casiloste, messa in sicurezza dopo gli smottamenti dettati dal maltempo di qualche tempo fa: via Montalbano è percorribile intanto in regime di senso unico alternato.

Partendo da Cerreto, la ditta incaricata dal Comune di ripristinare lo stato dei luoghi ha terminato i lavori nelle scorse ore ed il sindaco Simona Rossetti ha confermato la riapertura ieri mattina, firmando la revoca dell’ordinanza che ne disponeva la chiusura. La questione non è ancora del tutto risolta, ma si sposta dal piano pratico (nel senso che i veicoli possono tornare a transitarci) a quello burocratico: l’ente si è sobbarcato un lavoro da 30mila euro circa a seguito della mancata ottemperanza da parte del privato e dovrà quindi rivalersi economicamente sulla proprietà.

Più o meno in contemporanea, sempre nella mattinata di ieri, il sindaco di Vinci Daniele Vanni ha annunciato anche la riapertura della strada di Casiloste: l’amministrazione comunale ha fatto sapere che il versante oggetto della frana è stato messo in sicurezza con i geoblocchi, anche per permettere nelle prossime settimane di far lavorare le ditte incaricate per i lavori collaterali senza chiudere nè dover modificare sostanzialmente la viabilità.