Sostenibilità e sociale. Sammontana è al top

Un certificato che attesta elevate performance di equità sociale e tutela ambientale. È il risultato appena raggiunto da Sammontana SpA Società Benefit, parte del Gruppo Sammontana Italia, che ha ottenuto la certificazione B Corp rilasciata da B Lab Italia.

Lo status di B Corp è stato riconosciuto dopo un rigoroso processo di verifica da parte del network indipendente e non-profit B Lab, che ha sede negli Stati Uniti e si pone l’obiettivo di accelerare il cambiamento comportamentale, culturale e strutturale promuovendo un sistema economico inclusivo, equo e rigenerativo a beneficio delle persone, delle comunità e del pianeta. "Si tratta di un traguardo che segna una pietra miliare nel percorso di lunga data dell’azienda a favore di modelli più sostenibili, inclusivi ed equi capaci di accendere il sorriso che nutre il futuro delle nuove generazioni – fa sapere l’azienda leader di gelati –. Un risultato che si pone in coerenza con l’impegno istituzionalizzato lo scorso anno con lo statuto di Società Benefit, che incorpora l’impegno per finalità di beneficio comune e per condividere in modo trasparente e continuativo l’impatto positivo della propria attività".

"Oggi vedo la realizzazione di un sogno – ha commentato a caldo Leonardo Bagnoli, presidente di Sammontana Holding –. Un sogno, per la mia famiglia e per la nostra impresa, che ha radici lontane e che abbraccia i valori che da sempre guidano il nostro agire. La certificazione B Corp, infatti, riconosce l’eccellenza delle aziende e degli imprenditori che hanno a cuore il progetto di percorrere un nuovo cammino e creare un nuovo paradigma, attraverso cui guardare il futuro". La certificazione è motivo di grande soddisfazione per la famiglia Bagnoli. "È la prosecuzione della nostra storia ma anche l’inizio di un nuovo viaggio che condivideremo con responsabilità e che ci spingerà a migliorare il nostro impatto in chiave positiva a favore della società di oggi e di domani – conclude presidente di Sammontana Holding –. Realizzeremo così pienamente il nostro scopo: il sorriso che nutre il futuro delle nuove generazioni".