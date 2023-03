Sostenere le Cerbaie Ecco un calendario

Un pezzo di territorio mese dopo mese. Con l’inizio della primavera, gli utenti in questi giorni si recheranno nel palazzo comunale di Fucecchio, troveranno una bella sorpresa. Sarà infatti a disposizione, gratuitamente e fino ad esaurimento, il calendario delle colline delle Cerbaie, realizzato dal Consorzio Forestale delle Cerbaie. Ad accompagnarlo i cittadini troveranno anche una card nella quale saranno disponibili tutte le informazioni per sostenere i progetti di recupero e valorizzazione degli ambienti delle Cerbaie tramite la campagna di crowdfunding promossa dal Consorzio per valorizzare il polmone verde di Fucecchio e di una parte ampia del Valdarno tra le province di Pisa e Firenze. Con una donazione di almeno 30 euro sarà possibile ricevere uno sconto del 50% su tutte le escursioni in programma nell’arco del 2023. Per sostenere la campagna e fare la propria donazione è possibile collegarsi al link dedicato su www.eppela.com.