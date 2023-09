Sosta pranzo da Cioffi. Con i sapori del territorio

Un tour serrato, che però ha lasciato spazio per un pranzo veloce. Ovviamente consumato sul territorio. Conclusa la visita in Sammontana e prima di ripartire per la Asso Werke di Fornacette, Maurizio Landini ha fatto tappa alla trattoria da Cioffi in via Val D’Orme a Empoli. Giusto mezz’ora di stop alla gastronomia tipica locale, in un ambiente rustico e accogliente, prima di raggiungere la provincia pisana. "Il menù? Un antipasto misto di salumi con crostino tosano classico - dicono soddisfatti dalla cucina i titolari - All’ospite speciale abbiamo poi fatto assaggiare il nostro spaghetto alla carrettiera, da sempre garanzia di qualità".