Sos sicurezza stradale: "Istituire commissione"

Una mozione per chiedere l’istituzione di un’apposita commissione comunale a tema sicurezza stradale. È il documento presentato da Alleanza Verdi Sinistra, tramite il capogruppo Daniele Latini, che dovrebbe essere discussa già nella prossima seduta del consiglio comunale fissata per dopodomani. Un atto che prova come la tragica scomparsa dI Leonardo Gozzi, oltre ad aver commosso due intere comunità (il sedicenne scomparso era originario di Petrazzi) ha già riacceso i fari sulla "questione sicurezza stradale". Una delle priorità resta quella di rivedere la viabilità nell’area dell’incidente, con l’amministrazione comunale che aveva preannunciato tre azioni alternative da adottare. Più Certaldo aveva proposto un guardrail all’incrocio con via Galvani per rendere impossibile la svolta controsenso che troppi utenti continuano ad effettuare, mentre Fratelli d’Italia sembra propendere più per un’inversione del senso di marcia fra via Marco Polo e via Galvani.