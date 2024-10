Sos rischio idrogeologico: "Territorio non tutelato"

"Faremo il possibile per sollecitare le autorità competenti ad intervenire con lavori adeguati per scongiurare nuovi episodi di alluvione". Lo ha dichiarato la consigliera di Fratelli d’Italia Daniela Vallini, a margine dell’incontro con i residenti svoltosi la scorsa settimana presso il circolo di Stabbia. "Durante la riunione è emerso come gli interventi fino ad oggi svolti non abbiano migliorato significativamente la situazione del territorio – ha aggiunto – a detta di alcuni esperti intervenuti alla riunione, per essere più efficace, il lavoro di risagomatura delle sponde del Vincio in corso nel territorio di Vinci ad opera del Consorzio di Bonifica avrebbe dovuto essere attuato a valle e non a monte del torrente". Il gruppo di centrodestra ha infine annunciato l’intenzione di richiedere nuovamente la convocazione di un consiglio comunale aperto sull’alluvione invitando anche rappresentanti del Consorzio e del Genio civile.