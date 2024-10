Sos parcheggi e asfaltature: "Quale il piano?"

Da un lato, un’interrogazione per chiedere quando sarà completata la metanizzazione e la riasfaltatura di via Montelupo. Dall’altro un documento analogo che riguarda le condizioni di via Mandrie di Sotto e la carenza di parcheggi in via Volterrana Nord. Sono state presentate dai consiglieri comunali di Montespertoli di Tutti e dovrebbero essere discusse già in occasione della seduta del consiglio prevista per domani. "Via Montelupo presenta un manto stradale completamente dissestato, specie nel tratto compreso tra Montespertoli e la diramazione con la località Ajale – hanno spiegato i rappresentanti dell’opposizione – di recente, sono stati effettuati i lavori per la metanizzazione, che sono terminati all’altezza della località Cetine. Sulla tratta in oggetto persistono inoltre lavori per la creazione di un marciapiede fino all’altezza di largo Enrico Fermi e vogliamo sapere quando le opere saranno terminate".

Per quanto riguarda invece via Mandria, l’opposizione chiede in sostanza di sapere se sia previsto o meno a breve termine un intervento di manutenzione. "All’ampliamento del centro abitato di Baccaiano non inoltre è seguito analogo risultato per quanto attiene i parcheggi per i residenti – hanno concluso – tanto quello di Piazzale Rosario Livatino che quello posto di fronte alla ex-Banca Toscana risultano infatti insufficienti. Chiediamo quindi se chi amministra abbia intenzione di prevedere nuovi parcheggi in altre aree della frazione".