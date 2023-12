Sos alluvione. Focus sul piano per difendersi

L’alluvione resta il tema centrale del dibattito. è notizia di ieri l’assegnazione di un contributo regionale integrativo straordinario alle Società della salute delle aree maggiormente colpite, da destinare all’attivazione di interventi di carattere socio-sanitario rivolti proprio a questa tipologia di persone. Le risorse ammontano complessivamente a 645mila euro e saranno ripartite appunto, fra le altre, tra le Sds Fiorentina Nord Ovest e Empolese Valdarno Valdelsa per la provincia di Firenze. Intanto oggi il cambiamento climatico e i fenomeni atmosferici estremi che ne derivano – con la conseguente esigenza di interrogarsi su come adeguare il sistema territoriale di risposta e su come intervenire per aumentare la consapevolezza del rischio nei nostri cittadini – saranno al centro dell’ incontro "Tutti per uno - undici per tutti". L’appuntamento è per le 17 (con dibattito fino alle 20 e poi buffet) alla Vela Margherita Hack di Empoli. "L’obiettivo è dare ll’opportunità a tutti i cittadini degli undici comuni dell’Empolese Valdelsa di confrontarsi sul tema della Protezione Civile – fanno sapere i promotori dell’iniziativa –, nell’ambito del percorso partecipativo dedicato al Piano della Protezione Civile dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e co-finanziato dall’Autorità Regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. L’incontro sarà l’occasione per comprendere quali rischi interessano il territorio in cui viviamo (saranno messe a disposizione delle cartografie di dettaglio per ogni comune), per contribuire a migliorare le modalità di comunicazione delle allerte e per discutere dei corretti comportamenti da tenere prima, durante e dopo l’emergenza".