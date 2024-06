Sono otto le strutture fucecchiesi aperte al bando "Nidi gratis"

Ultimi giorni (c’è tempo fino al 27 giugno) per accedere a "Nidi gratis", “la una misura, promossa da Regione Toscana grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo, che integra il contributo Inps "Bonus Nido". ll Comune di Fucecchio ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ai servizi educativi privati accreditati ubicati sul territorio comunale, con la finalità di individuare soggetti interessati all’adesione. Sono otto le strutture sul territorio comunale di Fucecchio che anno aderito al progetto sia per l’anno 2023-2024 che 2024-2025. L’integrazione va a coprire la quota che eccede il contributo rimborsabile da Inps. Prevede di fatto uno sconto diretto, e non un rimborso, sulla retta di frequenza del servizio in favore delle famiglie che abbiano un Isee fino a 35mila euro. L’obiettivo è di coniugare l’elevata qualità dei servizi educativi regionali per l’infanzia con la più ampia accessibilità da parte delle famiglie. Per informazione rivolgersi al’ufficio scuola.