Sono 178 i nuovi cittadini empolesi: avranno in regalo la Costituzione

Ci sono 178 nuovi cittadini empolesi che in occasione della festa del 2 giugno riceveranno una copia della Costituzione italiana, un omaggio fortemente voluto dall’amministrazione comunale per ribadire il concetto di fratellanza e inclusività. Una giornata speciale che l’amministrazione comunale di Empoli celebra in occasione della festa della Repubblica Italiana, omaggiando i nuovi cittadini italiani entrati a far parte della comunità empolese secondo una tradizione che si rinnova anche quest’anno. Alla cerimonia istituzionale parteciperà fra gli altri la sindaca Brenda Barnini, oltre alle autorità civili e militari e alla cittadinanza che è invitata a dare il benvenuto ai nuovi empolesi. A fare gli onori di casa, venerdì prossimo alle 10 nel cenacolo degli Agostiniani, non ci sarà quindi soltanto la prima cittadina, che comunque aprirà con il suo intervento la cerimonia. Seguiranno altri contributi istituzionali e poi verranno chiamati i nuovi concittadini presenti, a cui sarà consegnata appunto una copia della Costituzione Italiana. Tornando ai numeri, dal primo maggio 2022 al 3 maggio 2023 i nuovi cittadini italiani che sono diventati parte inclusiva della comunità empolese sono 178 di cui 84 femmine e 94 maschi. La nazionalità che si conferma la più numerosa è quella albanese (62), seguono fra le altre marocchina (24), filippina (16), nigeriana (16), senegalese (11). La cerimonia di consegna della Carta Costituzionale è una ricorrenza che l’amministrazione celebra ogni anno e che tende a sottolineare il valore inclusivo con il quale la giunta Barnini ha sempre cercato di caratterizzare il suo mandato. Anche quest’anno, dopo gli stop forzati degli anni passati a causa delle restrizioni legate alla pandemia, si torna dunque a festeggiare in presenza come da tradizione.