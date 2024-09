S.Maria e Monterappoli al debutto casalingo

Nessun derby nella seconda giornata di Seconda Categoria in programma questo pomeriggio alle 15.30. Nel girone F, dopo il pari a reti bianche di Poggio a Caiano, il Santa Maria fa il suo debutto casalingo ospitando il Real Peretola, che domenica scorsa ha ceduto invece 2-1 al Sesto sul proprio terreno di gioco. Il precedente al Biagioli di Empoli della passata stagione finì in parità, 1-1 il risultato al novantesimo. Nelle fila dei fiorentini mancherà Leoni per squalifica. Nello stesso raggruppamento ‘prima’ in casa anche per il Monterappoli, che a Cambiano riceve l’Atletica Castello, retrocessa dalla Prima Categoria e battuta all’esordio a domicilio dai pratesi del Naldi con un rocambolesco 4-3. I neroverdi di mister Bruno sono a loro volta alla ricerca del primo acuto stagionale dopo la sconfitta interna per 0-1 in coppa col Santa Maria e il pari per 1-1 di domenica scorsa colto su rigore all’ultimo minuto a La Querce di Prato. Si tratta di una sfida del tutto inedita. Chiudiamo il programma dei team locali del girone F con la trasferta dell’Avane al Nannotti di Firenze nella ‘tana’ della Laurenziana. Entrambe vengono dalla vittoria dell’esordio e vorranno bissare il successo ottenuto sette giorni fa. Passando al girone G il Ponte a Cappiano aspetta al Mediceo la neopromossa La Corte, mentre l’Aurora Montaione va a far visita al Capannoli San Bartolomeo.

Per quanto riguarda la prima gara calligiani e pisani sono reduci entrambe da un pari, mentre nell’altro confronto si trovano di fronte due compagini che hanno vinto i rispettivi debutti ed hanno quindi la possibilità di restare a punteggio pieno. L’anno scorso le due sfidanti dettero vita a due partite divertenti e ricche di gol, che terminarono 2-2 sia all’andata che al ritorno. Tornando al Ponte a Cappiano, invece, per il gruppo di coach Bettarini si tratta del primo confronto della storia contro La Corte, che nella partita odierna dovrà fare a meno di Giannini, squalificato per una giornata dal Giudice Altra domenica impegnativa, insomma, per i cinque team locali.

Si.Ci.