Sistemi anti-intrusione per scuole e musei . Il Comune si tutela

Il Comune di Montelupo sta per dotare gli edifici pubblici strategici di sistemi anti-intrusione più sofisticati ed efficaci. La spesa è di ben 71mila euro. Che si aggiungono ai 70mila da poco stanziati per l’incremento della videosorveglianza e ai soldi necessari per la maggiore copertura preventiva della zona di Bobolino e della diga di Sammontana.

L’intenzione, nero su bianco, è di adeguare i sistemi di anti-effrazione e videosorveglianza in alcuni edifici (locali della Polizia Municipale posti al piano terra del Palazzo Comunale, centro cottura, Archivio e Museo Archeologico) e nel plesso scolastico "Baccio da Montelupo", per "prevenire e contrastare episodi di effrazioni".

Il pensiero va ad esempio alla scorsa estate. Prima un raid al Museo Archeologico, con alcuni danni e necessità di riparazioni urgenti. Poi, altro raid anche alla scuola di via Caverni dove vennero forzate dall’esterno le porte delle uscite di sicurezza. In quel caso furono messi ko gli estintori.

Andrea Ciappi