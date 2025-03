Sindacati uniti per il contratto dei metalmeccanici. Appello proiettato sui Municipi, ricordando Navico

Prosegue la battaglia sindacale sul territorio per chiedere

il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. L’iniziativa di Fim, Fiom e Uilm è iniziata ieri sera da Montespertoli e Castelfiorentino, alla presenza del segretario generale Stefano Angelini. Particolare la modalità scelta per attirare l’attenzione sull’importante tema: sulla facciata del Municipio la proiezione della scritta “Vogliamo il rinnovo del contratto nazionale“. Sullo sfondo il banchetto della Navico per ricordare la vertenza aperta appunto a Montespertoli per il licenziamento di 27 lavoratori.