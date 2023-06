Silvano Lastraioli compie 84 anni Festa con tutti i nipoti

Gran bel traguardo oggi per Silvano Lastraioli, che compie 84 anni. Un giorno quindi da festeggiare insieme a tutti i parenti, a partire da sua figlia Cinzia, che ha deciso di fargli auguri proprio sulle pagine del nostro quotidiano. "Tantissimi auguroni di buon compleanno a mio padre, da parte di tutti i suoi nipoti Tiago, Camilla, Noah e Luca, oltre che da tutti noi parenti".

Spegnere così tante candeline abbracciato dall’affetto dei suoi cari sarà sicuramente un motivo di gioia e soddisfazione per Silvano, che in questi 84 anni ha vissuto tutti i cambiamenti della nostra società dal post Seconda Guerra Mondiale in poi. Auguri a cui si unisce volentieri anche tutta la nostra redazione.