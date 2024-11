Sicurezza in via Valicarda: "Imprese preoccupate"

"La situazione di via Valicarda continua a destare serie preoccupazioni, mettendo a rischio la sopravvivenza di aziende agricole, di allevamento e turistico-gastronomiche, autentiche eccellenze del nostro territorio". Lo sostengono i consiglieri comunali della lista Viviamo Capraia e Limite, i quali hanno presentato sull’argomento una mozione che dovrebbe essere discussa già nella prossima seduta del consiglio comunale. Si chiede all’amministrazione in sostanza di ascoltare le richieste degli imprenditori e di cercare un punto d’incontro per quanto concerne i limiti di carico vigenti. La formazione d’opposizione ha infine posto l’accento sulla questione legata alle perdite idriche, invitando di fatto la giunta a sollecitare un nuovo intervento da parte di Acque Spa giudicando insufficiente l’intervento-tampone effettuato poche settimane fa. "Le aziende di via Valicarda rappresentano un pilastro per l’economia e l’identità del nostro territorio - hanno concluso i consiglieri - servono interventi strutturali sulla strada e regole chiare che permettano alle imprese di operare in serenità e sicurezza".