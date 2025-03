Si ride anche “Per disgrazia ricevuta“

EMPOLIToccherà alla compagnia di Marcignana salire oggi alle 17.30 sul palco del Teatro Shalom di Empoli per il terzo appuntamento con la rassegna in vernacolo "ShalomInScena". Porteranno lo spettacolo "Per disgrazia ricevuta" di Mario Marotta, una commedia brillante in tre atti in vernacolo fiorentino, ambientata in un appartamento di una villa nella periferia fiorentina di fine anni Sessanta dove, dopo l’alluvione del 1966, si sono trasferiti a vivere due cugini con le loro rispettive consorti che non vanno minimamente d’accordo. Risultato? Gli scontri e dispetti tra di loro sono all’ordine del giorno per rendere ancora più piccante e movimentata la situazione di forzata convivenza tra questi due nuclei familiari. Attorno a questi personaggi si intrecceranno le vicende di un cappuccino (Padre Rosario), di una dottoressa (dottoressa Alda Vannucci), di un commissario di polizia (Maresciallo Caputo) e del signor Mario Cappelli. Il titolo vuole parafrasare, in modo ironico, il celebre film "Per grazia ricevuta" scritto, diretto e interpretato da Nino Manfredi. Insomma, sorprese e colpi di scena non mancheranno. Risate assicurate. Ad interpretare i vari personaggi saranno Filippo Sottili, Sabrina Vada, Annagiulia Donati, Alessandro Pucci, Michela Falorni, Matteo Tinti, Franca Campigli, Gabriele Arfaioli, Chiara Tognetti, Paolo Galli e Gabriele Prosperi.