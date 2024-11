Si ferisce al ginocchio con una motosega

Incidente ieri mattina nella campagna di Fucecchio. Un uomo, da quanto abbiamo appreso, facendo dei lavori si è procurato una ferita mentre stava utilizzando una motosega. Si tratta di un soggetto italiano che si è ferito all’altezza di un ginocchio. L’uomo, secondo la ricostruzione del fatto, stava effettuando un lavoro domestico. Immediatamente è scattato l’allarme e i soccorsi sono stati inviati dalla centrale operativa del 118. Per il soccorso traumatico è stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso che però, poi, è stato deciso di non fa decollare. La ferita riportata sarebbe risultata meno grave del previsto. E così l’uomo, un 57enne di Fucecchio, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Empoli per le cure e gli accertamenti del caso. Da quanto emerso avrebbe riportato una ferita superficiale senza interessamento di muscoli e tendini.