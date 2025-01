Shalom: si riparte. Teatro e musica. Aprirà "Isacco"

EMPOLITutto pronto al Teatro Shalom di Empoli per il debutto della nuova stagione concertistica organizzata dal Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni. Ad aprire il ricco cartellone 2025 sarà, venerdì prossimo alle 21, l’opera contemporanea "Isacco, il figlio imperfetto" di Andrea Portera, liberamente tratta dall’omonimo libro di Don Gianni Marmorini. La regia è di Keith Ferrone e dello stesso Portera, mentre sul palco saliranno la soprano Valentina Coladonato (Sarah), l’attrice Giusy Signoretta (Agar) e lo stesso ballerino e coreografo Keith Ferrone (Isacco), con la partecipazione di Laura Artusio nel ruolo di Rebecca. Il soggetto della messinscena è Isacco, secondo patriarca d’Israele, indagato nel suo essere "imperfetto", con tratti di autismo e ritardi cognitivi. Una figura che vuole soprattutto far riflettere sul senso di incompletezza che ogni uomo avverte, sul concetto di limite e sulla capacità di accettazione. Da sempre, dalla notte dei tempi, l’uomo, ciascun uomo, è un figlio imperfetto. È fallibile, è "finito", è ondivago nel suo agire, è rivestito di margini e lacune.

"Isacco. Il figlio imperfetto" è il profilo del patriarca tracciato da Don Gianni Marmorini, parroco di Papiano, che porta alla luce la questione cruciale dell’accettazione del limite e dell’imperfezione. Una figura più vicina alla nostra incompletezza, più sfidante, quasi formativa. Isacco siamo tutti noi, perché Isacco è una metafora del limite e del suo al di là, che assomma in sé sofferenza, paradosso e accoglienza. L’esecuzione musicale è affidata al ContempoartEnsamble (Claudia Bucchini al flauto, Giovanni Inglese al violoncello, Marco Farruggia alle percussioni e Marco Gaggini al pianoforte), diretto da Vittorio Ceccanti, e al coro Animae Voces, diretto da Edoardo Materassi. Ancora disponibili i biglietti presso la libreria Rinascita di via Ridolfi, Bonistalli Musica di via Fratelli Rosselli e online su Eventbrite. Al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni sono invece ancora sottoscrivibili gli abbonamenti alla stagione concertistica.