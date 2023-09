Sfilata storica a Capraia e Limite: ricostruzione del 1948

E’ ’Settembre Limitese’. Domani tocca alla sfilata storica in costumi d’epoca, una tradizione recuperata in tempi recenti. Insieme al "Palio con la Montata", già dalla fine degli anni ’90, veniva organizzata la sfilata storica in costume, grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni, dei rioni e di tutta la cittadinanza.La sfilata, composta da circa 100 figuranti, partirà da piazza Piave, a Limite sull’Arno, alle 17, e arriverà in piazza Cesare Battisti, di fronte al vecchio municipio. Il tema di quest’anno sarà il Dopoguerra, in particolare le elezioni del 18 aprile 1948, cercando di ricostruire il clima che si respirava a quell’epoca nella comunità. Ad accompagnare il corteo storico ci saranno anche mezzi del tempo, tra cui trattori, auto e moto. Il percorso si snoderà tra via Ridolfi, via don Pastacaldi, piazza don Valiani e piazza Vittorio Veneto. Al termine, in piazza Cesare Battisti, saranno inscenate le elezioni, con le urne antiche, il voto, lo spoglio e la lettura dei risultati. A seguire, si svolgerà la "Cena dei Rioni" e durante la serata ci sarà spazio anche per la lotteria abbinata ai colori dei Rioni - che sono, ricordiamo, Di Sotto, Di Sopra, Castellina, Punta - e l’estrazione delle batterie del "Palio con la Montata", in programma l’11 settembre alle 21.15. La sfilata storica è promossa dal Comune di Capraia e Limite e dalla ProLoco, in collaborazione con le associazioni del territorio e i rioni. Nel recente passato - eccetto i gravi problemi portati dalla pandemia - vi sono ottime testimonianze del successo dell’evento: ad esempio la sfilata storica del 2019 immortalata nelle immagini di Enzo Sanchini del Gruppo Fotografico Limite. Si punta al pieno anche quest’anno, per un grande esordio all’edizione 2023 del Settembre Limitese. Eventi ed appuntamenti andranno avanti per tutto il mese, compreso come accennato, il "Palio con la Montata", in Arno, il giorno 11.

A.C.