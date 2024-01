Una gita a…? Sulla Settimana Enigmistica spunta Empoli

Empoli, 25 gennaio 2024 – Sei foto iconiche. Sei immagini per conoscere (e riconoscere) Empoli. Per ogni indizio un luogo storico della città, da trasformare in lettera e incasellare: orizzontale o verticale? Che sorpresa trovare tra le pagine della Settimana Enigmistica un cruciverba dedicato a Empoli.

Un parco, una piazza, un fiume; agli occhi del lettore potrebbe essere una città qualsiasi e invece, tra rebus, giochi interattivi, quiz, prove d’intelligenza, ecco che spunta una galleria di immagini «troppo facili da indovinare per noi empolesi», come ha fatto notare divertita ma orgogliosa la sindaca Brenda Barnini.

E’ stata lei stessa a condividere sui social il cruciverba ringraziando la Settimana Enigmistica per aver omaggiato la sua città. E quindi tra piazza della Vittoria, la bella facciata della Collegiata di Sant’Andrea, uno scorcio del Parco di Serravalle e la maestosità della Torre dei Righi, avanti lettera per lettera, si gioca a indovinare Empoli.

A firmare l’enigma in questione, Sofia Siemoni, che ha sfidato i cruciverbisti selezionando anche una foto dell’Arno (con tanto di canottieri intenti a vogare). Lo «spot« della città casella su casella non poteva non passare dal Museo del Vetro, in una via splendidamente deserta. Empoli, così, non si era mai raccontata. E chissà, magari ora c'è qualche enigmista che potrà trasformarsi in potenziale, nuovo turista.