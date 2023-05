Sette giorni di eventi Il Chianti pronto a stupire

MONTESPERTOLI

Per il territorio è l’evento dell’anno. Si tratta della Mostra del Chianti. Ad una settimana dall’inaugurazione, l’atmosfera è carica di eccitazione e l’attesa è palpabile. Il montaggio degli stand e del Convivium in piazza del Popolo è già iniziato e il programma già fa crescere l’attesa.

La Mostra del Chianti, giunta alla 65esima edizione, è diventata un punto di riferimento per gli appassionati di vino. L’evento si terrà nel centro di Montespertoli, tra piazza del Popolo e piazza Machiavelli, dal 27 maggio al 4 giugno. Gli organizzatori hanno messo in campo tutti gli sforzi necessari per rendere questa edizione indimenticabile.

Durante i giorni dell’evento, gli ospiti avranno l’opportunità di scoprire la bellezza dei paesaggi collinari del Chianti e di immergersi nella tradizione vitivinicola che caratterizza questo territorio. Saranno presenti i migliori produttori locali, pronti a condividere la loro passione per il Chianti attraverso degustazioni guidate, laboratori interattivi e presentazioni di vini di alta qualità. Infatti sono 22 le aziende agricole presenti all’evento: Montalbino, Fattoria La Leccia, Valleprima di Compagnucci, Tenuta Corbinaia, Fattoria di Trecento, Podere il Castello, La Ripa Verde, La Lupinella, La Querce Seconda, Podere Ghisone, Fattorie Parri, Tenuta Moriano, Casa di Monte, Tenuta Coeli Aula, Cantina sociale Colli Fiorentini, Tenuta Barbadoro, Castello Sonnino, Podere Guiducci, Fattoria di Polvereto, Tenuta Maiano, Frescobaldi e Le Fonti a San Giorgio.

La Mostra del Chianti non è solo un’occasione per apprezzare il vino, ma anche per scoprire l’arte, la cultura e la gastronomia della zona. Saranno organizzate degustazioni di vino e di champagne, esposizioni artistiche, concerti dal vivo e una varietà di stand gastronomici, dove i visitatori potranno assaporare prelibatezze locali abbinandole ai vini del Chianti.

Nel weekend sarà anche possibile scoprire la mostra Terre degli Uffizi "Filippo Lippi in Valdelsa" presso il museo d’arte sacra alla Pieve di San Piero in Mercato dove è esposta la preziosa "Predella Barbadori" di Filippo Lippi. Inoltre, sono previsti tanti momenti di approfondimento sul vino, con seminari e incontri con esperti del settore, sia in piazza del Popolo sia nel Palazzo Comunale. E molto altro ancora.