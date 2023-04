Sessanta all’ora Un decennio rivoluzionario

EMPOLI

Debutta al Teatro Il Momento di Empoli il nuovo music-show teatrale "60 all’ora", firmato dai Baluba Shake. L’appuntamento è per sabato sera alle 21.15 quando la famosa band toscana si renderà protagonista di un vero e proprio viaggio nel tempo per far rivivere al pubblico la magica e spensierata atmosfera dei favolosi anni Sessanta, dove l’evoluzione della musica ha fatto da cornice alla rivoluzione socio-culturale del nostro paese. Suddiviso in quattro atti lo spettacolo ripercorre le fasi musicali più importanti, dal Cantagiro ai Festival di Sanremo che hanno fatto la storia fino a qualche studio televisivo dei più noti programmi tv dell’epoca. Questo grazie ad un abbigliamento originale e ad un’attenta esecuzione dal vivo grazie al sapiente utilizzo delle quattro voci soliste, alla cura per gli arrangiamenti musicali ed alla strumentazione e amplificazione vintage. Il percorso musicale dello show dei Baluba Shake si muove attraverso il decennio coinvolgendo il pubblico in balli sfrenati come il "twist" o lo "shake" in una energica e fedelissima esecuzione dei più famosi successi italiani. Dai capolavori originali interpretati da Mina o Patty Pravo alle cover dei più grandi successi internazionali resi celebri dai Dik Dik, dall’ Equipe ’84 e da Caterina Caselli, dai brani intramontabili di Gianni Morandi o Adriano Celentano alle canzoni senza tempo firmate Lucio Battisti e Mogol.

Intervallati con le esibizioni musicali saranno proiettate anche delle esclusive video testimonianze di alcuni dei protagonisti dell’epoca, che con i loro ricordi e racconti permetteranno di far conoscere il mondo di quegli anni dal punto di vista di chi lo ha vissuto dal palco e da dietro le quinte. Tante storie ed aneddoti, insomma, sugli idoli dei giovani italiani di quegli anni, scoprendo la trasformazione dei gusti e dello stile musicale dell’epoca. Il cast dello spettacolo, nato come idea durante il lockdown per la pandemia e concretizzatosi nell’ultimo anni, è composto da Daniela Ciani (voce), Selina Nardi (voce), Mario Marmugi (batteria), Riccardo Bagnoli (basso elettrico, chitarra acustica e voce), Guido Cinelli (chitarra elettrica, chitarra acustica e voce) e Andrea Valle (pianoforte e organo). Guest Star l’autore Simone Gai come narratore.