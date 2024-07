Sesa, bilancio e crescita: "Un utile di 106 milioni"

Le performance sono state raggiunte grazie al posizionamento di successo nelle principali aree strategiche di sviluppo. Sesa società attiva nell’innovazione tecnologica e nei servizi informatici e digitali per le imprese, continua a crescere e consolida i traguardi già raggiunti. Il gruppo chiude l’esercizio 2024, che termina il 30 aprile, con i ricavi che si attestano a 3,2 miliardi, in crescita del 10,4% rispetto all’esercizio precedente. Il risultato netto sale a 106,4 milioni, in crescita del 4,1%. Sono aumentati anche il numero di dipendenti (5.691, +21% ) e le aziende clienti (circa 40 mila in Italia ed in Europa). Il margine operativo lordo (Ebitda) cresce del 14,4%, raggiungendo i 239,5 milioni. Il consiglio di amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea dei soci, convocata per il 28 agosto l’approvazione del bilancio con la distribuzione di un dividendo pari a 1 euro per azione, in linea con quello del precedente esercizio, per un importo massimo complessivo pari ad 15,5 milioni di euro. Alessandro Fabbroni, Ceo di Sesa, spiega: "Chiudiamo un ulteriore esercizio di crescita del valore generato per tutti gli stakeholder, consolidando il ruolo di player di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica con oltre 3,2 miliardi di ricavi e circa 5.700 risorse umane sottolinea –. Si conferma la capacità del gruppo di crescere in modo organico, rafforzando la nostra leadership nell’innovazione tecnologica, conquistando ulteriori quote di mercato nei settori cruciali per la digitalizzazione di imprese e organizzazioni". "Nell’attuale fase di evoluzione dei modelli economici, sempre più orientati alla digitalizzazione e sensibili alle aree delle tecnologie emergenti – conclude –, il Data-AI sarà sempre più pervasivo per la nostra industria, catalizzando una parte significativa dei nostri investimenti".