"Servono nuovi bagni pubblici". Ecco la mozione

EMPOLIIl gruppo consiliare “Centrodestra per Empoli” ha presentato una mozione per il prossimo Consiglio comunale di Empoli che ha lo scopo di potenziare i servizi di bagni pubblici nella città di Empoli. "La proposta - spiegano il capogruppo Andrea Poggianti e il vice Gabriele Chiavacci – nasce dalla consapevolezza dell’importanza di queste strutture per cittadini, turisti e visitatori, soprattutto per categorie vulnerabili come anziani, bambini e persone con disabilità". Nella mozione si sottolinea come la carenza di bagni pubblici causi disagi e limiti la fruibilità degli spazi urbani e delle aree verdi. Viene inoltre evidenziato come molte città abbiano beneficiato dell’implementazione di strutture sostenibili, che migliorano la qualità della vita e l’attrattività turistica. "Empoli, città attenta a inclusione e sostenibilità, deve quindi affrontare questa carenza per rispondere alle necessità di una popolazione in crescita e di un turismo in espansione". La mozione individua alcune zone che necessitano di nuove strutture: centro storico e aree di maggiore affluenza turistica; parchi e aree verdi frequentate da famiglie e sportivi; zone limitrofe a stazioni di trasporto pubblico e parcheggi principali.