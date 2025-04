Jet’s Group. Inaugurata la nuova sede

EMPOLIArte e business a braccetto nel cuore di Empoli. La mostra “Where colours dream“ dell’artista emiliana Rachele Alaimo ha infatti fatto da cornice all’inaugurazione della nuova sede empolese di Jet’s Group, consorzio di società attivo nella comunicazione integrata. L’esposizione è un’esplorazione di paesaggi interiori, popolati da figure che emergono attraverso contrasti cromatici accesi, dove il colore si fa luce, l’illusione diventa materia e lo spettatore è invitato a perdersi in un universo in cui la realtà si dissolve, lasciando spazio a una dimensione visionaria e senza confini. Sempre a cura dell’artista è stata realizzata una grande istallazione che andrà ad arricchire l’ingresso del nuovo quartier generale del gruppo guidato da Andrea Fontanelli e Andrea Gallerini, nato e cresciuto ad Empoli. Un edificio di oltre 1.200 metri quadrati recentemente acquisito e ristrutturato dal gruppo, che ospita più di 50 postazioni in open space, 3 uffici privati, 4 sale riunioni e uno spazio polifunzionale, progettato per eventi e incontri.

La mostra è una delle tante iniziative culturali che comporranno il calendario 2025 dell’azienda, che da sempre porta avanti collaborazioni e sostiene artisti italiani e internazionali. Sono infatti già in programma numerose attività che coinvolgeranno enti, istituzioni, aziende e realtà toscane, con un’attenzione particolare alla zona dell’empolese. "Vogliamo diventare il punto di riferimento per la comunicazione integrata nel nostro territorio – ha dichiarato Fontanelli, Ceo di Jet’s Group –. Siamo costantemente alla ricerca di giovani talenti da inserire nel nostro team, dalle aree eventi e grafica, fino alle pubbliche relazioni e al social media management".

Fanno parte del Gruppo Jet’s PR focalizzata sulle attività di pubbliche relazioni, l’agenzia Wallabi, specializzata in e-commerce, concorsi e sviluppo web, e l’agenzia digital SoWhat, volta a far diventare il gruppo punto di riferimento creativo e strategico per tutti i brand che chiedono progetti di comunicazione sviluppati in modo unico.