"Servono controlli più incisivi". Il Governo invia sei nuovi agenti

Un altro appello, l’ennesimo, per avere più controlli in città e aumentare la sicurezza. Il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, lo ripete da tempo: Empoli ha bisogno di più agenti. A fine ottobre il sindaco aveva scritto al ministro Piantedosi per chiedere rinforzi. Ora i primi risultati: "Sono soddisfatta che finalmente il Governo abbia ascoltato la nostra richiesta di maggiori forze inviando sei nuovi poliziotti per il commissariato di Empoli", ha annunciato Barnini che venerdì, nel corso della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, in un summit dedicato proprio a Empoli, ha ribadito le esigenze della città in tema di sicurezza. "Ho esposto le principali criticità della città – spiega il sindaco –, sollecitando le necessarie attività di controllo del territorio". E proprio nell’ambito di un controllo, venerdì pomeriggio, gli agenti della sezione Volanti hanno arrestato in via Ridolfi un 37enne di nazionalità tunisina, colpito da ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Livorno. L’uomo, che deve scontare 11 mesi e 28 giorni di detenzione per reati inerenti lo spaccio di sostanze stupefacenti, è stato portato a Sollicciano su disposizione dell’autorità giudiziaria. Proprio in via Ridolfi, nei giorni scorsi, è stata presa di mira da un atto vandalico che ha portato al danneggiamento di panchine, fioriere e arredi natalizi. La polizia fa sapere che l’azione sarebbe opera di un soggetto su cui vi sono indagini in corso.

Tornando invece al vertice in prefettura, Barnini si dice soddisfatta: "Ringrazio la prefetto Ferrandino per l’attenzione che in questi mesi ha costantemente rivolto alle necessità della nostra città – continua il sindaco –. Nel corso dell’incontro di ieri mattina, ho avuto modo di esporre ai vertici provinciali dei carabinieri, della polizia e della guardia di finanza i principali problemi di sicurezza della nostra città". Barnini cita soprattutto lo spaccio a cielo aperto che si consuma soprattutto nella zona della stazione. "Tra questi sicuramente gli innumerevoli fenomeni di spaccio che si verificano in varie zone della città e che necessitano di maggiori e più incisivi controlli – conclude Barnini –. Mi fa quindi molto piacere che proprio ieri pomeriggio (venerdì, ndr) uno dei soggetti responsabili di questi crimini sia stato fermato dagli agenti della polizia del commissariato di Empoli. Ringrazio gli agenti per il prezioso lavoro che svolgono".