Servizio civile alla Misericordia per 24 giovani

EMPOLIServizio civile alla Misericordia di Empoli, ci sono 24 posti. C’è ancora un mese per cogliere l’opportunità. Tra le tante associazioni del territorio che hanno aperto le iscrizioni per il Servizio civile c’è l’Arciconfraternita empolese. I giovani volontari avranno la possibilità di partecipare a una formazione speciale e contribuire alle attività quotidiane di assistenza e solidarietà sul territorio, acquisendo competenze importanti e vivendo un’esperienza fondante per quanto riguarda i valori umani. Chi può presentare domanda? I giovani interessati, senza distinzione di sesso - e per i quali è previsto un compenso di oltre 500 euro al mese - possono farsi avanti. I progetti sono rivolti a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione della domanda. I 24 candidati scelti presteranno servizio per 25 ore a settimana spalmate su cinque giorni. E’ possibile inviare la domanda tramite la piattaforma domanda on line (DOL) su domandaonline.serviziocivile.it. Per farlo c’è tempo fino alle 14 del 18 febbraio. Per informazioni, chiamare allo 0571 7255, oppure scrivere all’indirizzo [email protected].