"Serve un’attività di prevenzione"

EMPOLI

Sul caso dell’aggressione verbale, con l’arrivo dei carabinieri, al distretto sanitario Rozzalupi di Empoli intervengono il segretario della Lega empolese Tiziana Bianconi e il consigliere regionale e membro della commissione Sanità, Giovanni Galli. "Gli episodi di aggressione e maltrattamenti sugli operatori sanitari sono continuamente in aumento e il problema ha assunto dimensioni inquietanti – affermano Bianconi e Galli –. La violenza e le aggressioni verbali costituiscono minacce gravi per la sicurezza e il benessere dei lavoratori, che non sempre vengono segnalate, ma sono problemi importanti per la salute e la sicurezza degli stessi, oltre a comportare vere e proprie situazioni di stress".

"È necessario – sottolineano il consigliere regionale e la segretaria comunale di Empoli della Lega – promuovere una sensibilizzazione ed attuare politiche e procedure per far fronte e prevenire la violenza, le aggressioni e le minacce sul lavoro, favorendo lo sviluppo di modelli organizzativi innovativi e strutture adeguate per svolgere il servizio in modo consono, facendo una mirata prevenzione sul delicato tema, prima di ritrovarsi a scene da Far West nei nostri distretti sanitari".