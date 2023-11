Serve un magazziniere con patentino per il muletto

Si ricerca magazziniere per azienda di Montelupo Fiorentino. La risorsa ricoprirà mansioni di preparazione colli, imballaggio, movimentazione merce (nello specifico per articoli in vetro), attività generica di magazzino. La mansione prevede lavoro in piedi, uso di macchinari, buone capacità manuali, movimentazione manuale di carichi. Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, in modalità full time. Richiesta esperienza, patente B e patentino per il muletto, inoltre sono gradite conoscenze informatiche. Orari di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle 13.30 alle 17.30. È possibile candidarsi fino all’8 novembre sul portale di Toscana Lavoro.