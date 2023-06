Serata Guccini Un omaggio con Fabrizio Nelli

Mercoledì scorso ha spento 83 candeline un gigante del cantautorato italiano, Francesco Guccini. E domani sera, a partire della 19, la Corte degli Accorti a Castelnuovo d’Elsa gli dedicherà un’intera serata, ospitando Fabrizio Nelli. L’autore originario di Pontedera, presenterà infatti il suo libro “Il mio Guccini. Non è uno scherzo saper continuare“ (StreetLib, 2021). Si tratta di un esperimento particolarmente riuscito, in cui l’autore affianca la propria autobiografia alle canzoni e ai concerti del “Maestrone di Pavana”, in un parallelismo in cui le linee spesso si intrecciano e creano strette connessioni. “Il mio Guccini“ è infatti un tributo al maestro emiliano, che descrive la sua figura attraverso l’esperienza di chi scrive. A metà strada tra memoria personale e saggio biografico, è il racconto emozionale delle opere musicali e letterarie del cantautore, arricchito da link a filmati live. Nelli parla di lui per parlare di se, racconta come le sue canzoni abbiano accompagnato le varie fasi della sua vita. Occasioni, note a margine, commenti su uno dei personaggi più amati del nostro tempo, un esempio di coerenza che affascina almeno tre generazioni. “Non è uno scherzo sapere continuare“, un verso di “100 Pennsylvania Ave“, rappresenta bene il Guccini attuale che non si piange addosso, accetta serenamente la vecchiaia e continua a suscitare e interessare il pubblico.

Fabrizio Nelli è nato a Pontedera nel 1958 e vive a Castelfranco di Sotto (Pi) dove ha lavorato come bibliotecario. Ha pubblicato i romanzi “Rapsodia Toscana“, “Con il Giglio nel cuore“, “La città tentacolare: distopico leopardiano“, “Tira marino: alla ricerca dell’anima del paese“ e la raccolta di racconti “Blues di provincia“. La presentazione sarà allietata dalle canzoni dal vivo della padrona di casa, Chiara Riondino, e da due amici ’accortisti’, Leonardo Bianchi e Carlo Conforti . A seguire l’ormai classica cena condivisa autori-cantanti-pubblico (sempre gradito ogni contributo in termini di cibo o bevande). Per prenotare è sufficiente scrivere una email all’indirizzo [email protected]