Serata di Jazz “Buon anno“ da Ginevra

EMPOLIIl grande Jazz italiano arriva al Teatro Il Momento di Empoli. Dopo il rinvio dello scorso 5 gennaio, infatti, stasera alle 21 Ginevra Di Marco (voce), Francesco Magnelli (piano e magnellophoni), Andreino Salvadori (chitarre, tzoura e mandolino electronics) e Pino Gulli (batteria) daranno vita al concerto “Buon anno ragazzi“. L’evento, a cura di Empoli Jazz, sarà l’occasione per presentare il nuovo disco del quartetto. "In questa prima settimana di marzo partirà una campagna crowdfunding per realizzare questo nuovo progetto che celebra questi vent’anni (2005-2025) di musica, spettacoli, incontri – spiega la cantante –. Di questo vi racconteremo e poi una cascata di canzoni ad accendere gli animi, un rito di accoglienza, musica, gioia, grazia. Un invito a ricordare che ogni nuovo inizio ha radici nell’incontro e nella cura reciproca. State con noi, raccoglieremo le vostre adesioni alla campagna, in anteprima assoluta".

Ginevra Di Marco è una delle più raffinate interpreti del panorama italiano. La sua esperienza spazia dalle sonorità trasversali e ricercate dei Csi, di cui era una della anime e con cui ha condiviso dieci anni di storia artistica, alla world music, fino alla rilettura di alcuni dei nomi del cantautorato italiano. Nel suo percorso artistico Ginevra incrocia volti, suoni, memorie, e fa suoi canti in lingue diverse, si confronta con artisti del panorama nazionale e internazionale come Margherita Hack (con la quale calca i palchi dei più prestigiosi teatri italiani con uno spettacolo di parola e musica dal 2009 al 2013 dal titolo "“L’anima della Terra vista dalle stelle“) per poi incontrare lo scrittore cileno Luis Sepulveda e con lui e la moglie Carmen Yanez – poetessa - intrecciarsi in uno spettacolo tra musica e poesia dal titolo “Poesie senza patria“. Il suo ultimo lavoro discografico è “Quello che conta“ - Ginevra canta Luigi Tenco. L’ultimo spettacolo dal vivo è “È stato un tempo il mondo“, un progetto tra musica, poesia, racconti e suggestioni con il poeta paesologo Franco Arminio.