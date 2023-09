Montespertoli, 28enne arrestato: aveva in casa un chilo di droga

Montespertoli, 18 settembre 2023 – I carabinieri della Stazione di Montespertoli, in una frazione isolata del territorio, hanno arrestato in flagranza un italiano 28enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I fatti risalgono al pomeriggio di sabato 16, quando i militari hanno controllato una vettura con a bordo una persona a loro conosciuta, perché aveva alcuni precedenti di polizia.

Durante il controllo i militari hanno sentito provenire dall’abitacolo un forte odore di marijuana e hanno dunque controllato anche la vicina abitazione dove i carabinieri hanno trovato più di un chilo di sostanza pronta per lo spaccio, due piante ad essiccare, una serra professionale per la coltivazione e materiale per la lavorazione e lo stoccaggio dello stupefacente. Il giovane è stato arrestato.