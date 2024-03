Se la domanda supera l’offerta sul mercato

La sintesi del 2023 nell’ultimo report ufficiale mostra un settore al chiaro scuro. Meno immobili sul mercato e a un prezzo più alto. In particolare, in Toscana le compravendite della prima casa sono scese del 10 per cento mentre sono aumentate quelle della seconda casa del 3 per cento. La fotografia sull’andamento del mercato immobiliare del 2023

è stata presentata da Fiaip, la Federazione degli Agenti Immobiliari Professionali.

"Da inizio 2023 – sottolinea il responsabile Fiaip Monitora Toscana Massimiliano

Carpina – l’andamento è stato caratterizzato da una domanda di immobili che supera

di gran lunga l’offerta".