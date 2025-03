Scuole Doppia incursione, danni e disagi

EMPOLIIl copione è sempre lo stesso: forzano una porta o una finestra, entrano, rovistano qua e là, aprono cassetti e armadietti. Blitz che durano una manciata di minuti perché appena avviene l’incursione scatta il sistema di allarme e gli agenti del servizio di vigilanza privata insieme alle forze dell’ordine in poco tempo arrivano sul posto. Da un paio di settimana le scuole di Empoli sono diventate bersaglio di balordi. Il primo raid si è consumato alla scuola primaria “Carducci“, dove un individuo era riuscito a entrare nelle ore serali di sabato 22 febbraio. La sua presenza fece scattare l’allarme e lui in fuga si rifugiò nella vicina scuola dell’infanzia “Pascoli“. In definitiva non era riuscito ad asportare nulla, ma aveva comunque lasciato dietro di sé piccoli danni agli infissi forzati per procurarsi i varchi d’accesso ai due plessi scolastici. L’altra scorribanda risale allo scorso venerdì sera. Stavolta ad essere presa di mira l’infanzia di Ponzano. In questo caso il balordo di turno si è diretto agli spogliatoi delle educatrici mettendoli a soqquadro. Anche in questo caso è suonato l’allarme che lo ha messo in fuga. Dal sopralluogo effettuato anche dall’assessora alla scuola Maria Grazia Pasqualetti non risulta mancare nulla. "Resta la rabbia – commenta la stessa Pasqualetti – Ogni volta che accadono questi fatti è un problema in più per il personale che deve igienizzare tutto. Se poi sono stati fatti dei danni questi vanno riparati. Con l’assessore Falorni proprio al plesso di Ponzano abbiamo pensato di rafforzare le porte con delle sbarre di ferro. Le scuole di Empoli sono in sicurezza, tutte con allarme e telecamere. Abbiamo complessivamente 32 plessi più 6 nidi. Per fortuna, seppur spiacevoli, quegli avvenuti sono episodi circoscritti".Irene Puccioni