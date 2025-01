Scuola, ultimo open day per conoscere il Checchi

Ultima delle quattro giornate di open day promosse dall’istituto “Arturo Checchi” per guidare e sostenere i ragazzi di terza media nella scelta della scuola superiore. L’appuntamento è per domani sabato 11 gennaio. Dalle 15 alle 19 sarà infatti possibile visitare le tre sedi dell’istituto che si trovano in via Padre Checchi, in piazza Vittorio Veneto e in viale Gramsci, ed avere informazioni sull’offerta formativa, confrontarsi con i relativi tutor e insegnanti della scuola.

Per partecipare è gradita la prenotazione da effettuare sul sito all’indirizzoweb www.istitutochecchi.edu.it. La giornata di open day è rivolta a tutti i ragazzi e le ragazze di terza media e alle loro famiglie. L’Arturo Checchi di Fucecchio è una scuola articolata su tre tipi di indirizzo: l’istituto tecnico, l’istituto professionale e il liceo scientifico.