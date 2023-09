Scuola, più servizi nel pomeriggio. Arriva un aiuto per le famiglie

Servizi scolastici pomeridiani aggiunti quest’anno per dare una mano, molto concreta, alle famiglie. In accordo con il Comune, le classi prima e seconda elementare di Cerreto Guidi che, pur avendolo richiesto, non hanno ottenuto il tempo pieno, prolungheranno il loro orario fino alle 16 per tre giorni settimanali. Come spiega la dirigenza, la scuola ha messo a disposizione i collaboratori scolastici e i docenti per la mensa e la ricreazione post-mensa del martedì e giovedì, il Comune stesso gli operatori per i laboratori e il supporto ai compiti per tre giorni settimanali dalle 14 alle 16 e l’assistenza alla mensa del venerdì. I docenti programmeranno le attività con gli operatori del Comune in stretto collegamento con l’attività curricolare.

L’istituto comprensivo di Cerreto Guidi ha quasi tutti docenti di ruolo a eccezione degli insegnanti di sostegno, che vengono concessi annualmente e non inseriti in organico di diritto. A ogni modo, tutti gli insegnanti di sostegno richiesti entro il 31 luglio sono già stati nominati dall’ufficio scolastico provinciale di Firenze. Il servizio mensa è cominciato. In sostanza, blocchi di partenza senza grossi e preoccupanti vuoti. Anzi: con anche pomeriggi garantiti a scuola. In questi ultimi anni, - lo fa presente la stessa amministrazione - Cerreto è stata scelta da molti docenti di ruolo e, per questo, può contare su un organico stabile che permette di partire subito con orari completi. In questo inizio di settembre è stato effettuato un percorso di accoglienza, inserito nel progetto continuità, che ha visto gli alunni delle classi prime delle elementari partecipare a laboratori tenuti collegialmente da insegnanti dell’infanzia e primaria.

Questo ha permesso loro di conoscere ambienti e nuovi insegnanti in un clima di grande serenità accompagnati dai docenti dello scorso anno scolastico. Per la scuola secondaria il percorso di accoglienza, programmato collegialmente da tutti gli insegnanti, è stato programmato nei primi due giorni di scuola. Novità importanti riguardano altresì il nome dell’istituto che, da quest’anno, si chiamerà ‘Gino Strada’, avendo ottenuto l’autorizzazione del Prefetto, che era l’unica ancora mancante.

Andrea Ciappi