Scuola materna al freddo: "Per il rientro dalle vacanze la caldaia sarà riparata"

FIORENTINO "Nei giorni scorsi abbiamo provveduto ad ordinare il pezzo di ricambio necessario per procedere alla riparazione della caldaia. Restiamo quindi in attesa della consegna: contiamo di poter far sì che, per il rientro a scuola degli alunni, il guasto possa essere ormai riparato". Lo ha dichiarato l’assessore al patrimonio e alle manutenzioni Simone Peruzzi, facendo così il punto sulla questione relativa al malfunzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola dell’infanzia di Torre evidenziato poco prima dell’inizio delle scorse vacanze natalizie (e segnalato dal consigliere d’opposizione Federico Pavese). L’amministrazione aveva già fatto presente come non si trattasse di un guasto di poco conto e che sarebbe stato necessario un intervento di ripristino. Fra le ipotesi prese in considerazione dal sindaco Simone Londi c’era anche quella che portava a chiudere anticipatamente la scuola, ma anche alla luce dei due soli giorni residui prima delle chiusura (e tenendo conto del parere contrario del corpo docente dinanzi a questa ipotesi) si è optato per una soluzione diversa anche per permettere ai circa 100 bambini della materna di poter concludere le attività prenatalizie.

Le stufette acquistate in precedenza dal Comune o donate dalle associazioni hanno permesso di riscaldare le aule per una soluzione-tampone messa in atto negli ultimi giorni di attività. Nei prossimi giorni gli operai dovrebbero quindi mettersi a lavoro, non appena sarà arrivato il ricambio. Contestualmente, sempre per restare in tema di manutenzioni scolastiche, il Comune di Montelupo ha approvato lo scorso lunedì il progetto esecutivo di un intervento manutentivo da 140mila euro circa che riguarderà la pavimentazione della scuola Rodari: si parla nel dettaglio della sostituzione di oltre mille metri quadri di pavimenti in linoleum e gomma e e di circa 170 metri quadrati di pavimentazioni in ceramica. La priorità resta tuttavia la scuola dell’infanzia, considerando che il 7 gennaio prossimo (ossia al ritorno fra i banchi da parte degli scolari) mancano ormai dieci giorni.

G.F.