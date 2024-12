Scuola materna al freddo : "Il riscaldamento è guasto. Con le stufe fino alle vacanze"

L’impianto di riscaldamento della scuola materna di Torre ha denunciato problemi di malfunzionamento: non sarà possibile ripararlo prima della chiusura dovuta alle vacanze natalizie. Oggi e lunedì, ad ogni modo, per scaldare i locali durante la presenza dei bimbi verranno utilizzate delle stufe (una parte delle quali donate dalle associazioni di volontariato) mentre i lavori di riparazione della caldaia avranno luogo entro una decina di giorni (nella migliore delle ipotesi). Lo ha fatto sapere l’amministrazione comunale, a proposito della criticità segnalata nelle scorse ore dal consigliere di centrodestra Federico Pavese.

"Sono stato informato di problemi all’impianto di riscaldamento alla scuola materna di Torre – ha detto - mi sono subito confrontato con l’assessore Simone Peruzzi che mi ha confermato che c’è un problema alla caldaia, purtroppo non risolvibile in poco tempo". Fra le ipotesi prese in considerazione dal sindaco Simone Londi c’era anche quella che portava a chiudere anticipatamente la scuola, ma anche alla luce dei due soli giorni residui prima delle vacanze (e tenendo conto del parere del corpo docente) si è optato per una soluzione diversa anche per permettere ai circa 100 bambini della materna di poter concludere le attività prenatalizie. "Abbiamo preso in considerazione più ipotesi – ha confermato l’assessore al patrimonio e alle manutenzioni Simone Peruzzi – l’impianto necessita a quanto pare della sostituzione del pezzo malfunzionante, che richiederà qualche giorno. Puntiamo a far sì che il lavoro possa svolgersi durante la chiusura, in modo che al ritorno dei bambini il prossimo 7 gennaio l’impianto sia a posto".