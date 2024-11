Screening gratuiti ed educazione sanitaria

EMPOLI

In occasione della giornata mondiale del diabete oggi nel porticato esterno del centro commerciale Empoli Coop si svolgerà una giornata di screening e di educazione sanitaria.

Si inizia al mattino con la misurazione glicemica e la pressione arteriosa a cura degli operatori della Asl Toscana centro, dei volontari della Croce Rossa e dei medici di famiglia di Empoli. Chiunque potrà approfittare della presenza dei professionisti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. Non solo, alle 11 e alle 18, ci saranno due momenti dedicati all’educazione sanitaria a cura di diabetologi della Asl Toscana centro e dei medici di famiglia di Empoli. Per tutto il pomeriggio sarà presente anche la Brigata dei nasi sciolti, il gruppo degli operatori del Sorriso della Croce Rossa Italiana. L’accesso è libero e gratuito sia per le lezioni sia per tutte le prestazioni.

"Milioni di persone con diabete affrontano quotidianamente sfide nella gestione della loro condizione a casa, al lavoro e a scuola – spiega la dottoressa Cristiana Baggiore, direttore area Diabetologia Endocrinologia e Allergoimmunologia Clinica dell’Asl Toscana centro - In Europa sono 62 milioni le persone affette da diabete, di cui oltre 4 milioni in Italia e 102.000 nella nostra Azienda. È allarmante notare che, dal 2000, i casi di diabete sono raddoppiati, e si stima che in Italia ci siano almeno un milione di persone che hanno il diabete ma non lo sanno. L’adozione di uno stile di vita sano e attivo può prevenire fino all’80% dei casi di diabete che, se trascurato, può causare malattie gravi e morti precoci".