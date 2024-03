Scoprire il Chianti passo dopo passo

CASTELFIORENTINO

Il Geco di Castelfiorentino ha organizzato per domenica 17 marzo una prima escursione alla scoperta del “Chianti fiorentino e senese”. Verrà percorso un anello di circa 15 km da Radda a Gaiole e ritorno, tra vigneti, castelli, torri, monasteri, ville, pievi e borghi dal fascino antico. Una terra speciale che sarà conosciuta passo dopo passo. Un cammino emozionale tra storia e natura in territori come quello del Chianti, che nel suo nome è l’essenza di una parola magica che racchiude uno dei vini più rinomati d’Italia. Qui si respira la Storia di una Toscana contesa tra Firenze e Siena. Una piccola terra recinta di colline, embrione della spina dorsale montuosa nel centro della Toscana all’incrocio di diagonali fra la Greve, la Pesa, e l’Arno.

Alcune pillole di storia. Con la “Pace di Fonterutoli” del 1201 e la firma di Poggibonsi del 4 giugno 1203, dove presiedono i vescovi di Firenze, Siena e Volterra, il Chianti passa tutto dalla parte fiorentina. Nel 1250 Firenze divise i suoi territori sottoposti in tante giurisdizioni autonome, dette “Leghe”. Solo nel 1774 i terzieri vennero soppressi e, dopo breve parentesi napoleonica, divennero comuni appartenenti a Siena. Oltre al borgo di Radda in Chianti, l’escursione porterà alla Villa di Vistarenni, a San Donato in Perano, al Castello di Vertine, alla pieve di Spaltenna e infine al borgo di Gaiole in Chianti. Per info: [email protected].