Scoppia la "Bunker mania". Tour estivo da sold out. E le hit spopolano in radio

di Ylenia Cecchetti

EMPOLI

"Ma che idea" è diventata una vera e propria hit trasmessa in questi giorni da tutte le radio. Il featuring con Pino D’Angiò presentato durante la serata delle cover di Sanremo li ha consacrati come il gruppo rivelazione dell’edizione 2024. I Bnkr44 da Villanova, Empoli, volano alla conquista dei palchi e dei club di tutta Italia. Il tour estivo è entrato nel vivo e almeno fino al 19 aprile le date hanno registrato il tutto esaurito. Dal Nord al Sud Italia è una vera "Bunker mania"; il collettivo empolese si è esibito ieri sera all’Alcatraz di Milano incassando un sold out che replicherà domani al Tuscany Hall di Firenze. Poi a ruota ci sono Padova, Trento, Bologna, Torino ma anche Marina di Camerata, Livorno e Bagheria a Palermo. Tappa da segnalare quella del 18 luglio al Rock in Rome.

Un’estate calda e densa di appuntamenti per i ragazzi che con il loro "Governo Punk" (già Disco d’Oro) dal palco dell’Ariston hanno conquistato una nuova e importante fetta di pubblico. Sono inarrestabili a bordo del van targato "I Love Villanova", slogan che richiama il nome del tour e della frazione di provincia dove tutto è partito, dove i ragazzi vivono e dove tornano dopo ogni concerto. Lanciati ad alta velocità nel nuovo pop italiano, Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico Ghera, stanno vivendo un sogno. Ieri prima del concerto milanese si sono raccontati ai microfoni di Rds presentando l’ultimo brano. "Nero Mascara" uscito su tutte le piattaforme, mostra una venatura più intima ed emotiva rispetto a quella a cui i Bnkr44 ci hanno abituati. Il video della canzone, per coerenza col messaggio portato a Sanremo che punta sulla "rivincita dei piccoli paesi di provincia", è stato girato tra le campagne di Empoli e Vinci.

Un progetto che continua ad essere "fatto in casa" e che anche e soprattutto per questo è stato premiato dall’amministrazione comunale. La sindaca Brenda Barnini infatti ha incontrato gli artisti che dalla campagna di Villanuova, hanno portato in alto Empoli e la sua tradizione artistica, esibendosi sul palco della canzone italiana per eccellenza. Dopo l’esperienza a Sanremo Giovani, e dopo il Festival di Sanremo, il futuro è tutto una scommessa. Ma intanto, un piccolo gesto per omaggiare il talento e il percorso artistico che il giovane gruppo musicale ha realizzato in poco tempo, dimostrando il proprio valore e la propria determinazione. Con un saluto nella centralissima e iconica piazza Farinata degli Uberti, nel cuore della città, la sindaca ha consegnato una targa alla band "per l’eccezionale impegno nel promuovere l’immagine di Empoli sul palco dell’Ariston e per le straordinarie doti artistiche evidenziate nel panorama musicale italiano: un’ispirazione di energia e creatività che riempie di orgoglio la nostra comunità". Una motivazione che siamo certi, porterà fortuna a questa band attaccata alle proprie origini che porta orgogliosamente sui palchi di tutta Italia.