Scontro fra auto e moto: grave un centauro di 65 anni

Un incidente che la polizia municipale sta ricostruendo nei dettagli ha coinvolto un uomo di 65 anni che viaggiava in moto e una donna di 44 che procedeva invece in auto. Ad avere la peggio è stato il sessantacinquenne, che ha rimediato un trauma cranico ed è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Giuseppe di Empoli, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto ieri mattina a Castelfiorentino, in via Masini intorno alle 9.30. Sul posto si sono subito precipitati i soccorritori e gli agenti della polizia municipale, che hanno provveduto a soccorrere il ferito e a effettuare i rilievi previsti in queste circostanze. Lo spavento è stato tanto, anche perché il sessantacinquenne è apparso subito in gravi condizioni. Inizialmente era stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso ma poi è stato sufficiente l’intervento della Misericordia di Castelfiorentino. L’esatta dinamica dello scontro è adesso al vaglio degli agenti della Municipale.