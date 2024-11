Scontro diretto per l’Abc. Use a Siena: c’è la Virtus

Inizia il girone di ritorno del campionato di Serie B Interregionale con Use Computer Gross e Abc Solettificio Manetti che saranno entrambe impegnate in trasferta. I primi a scendere in campo sono i gialloblù valdelsani, che domani alle 19 saranno di scena a Cecina. I padroni di casa sono la grande delusa di questa prima parte di stagione, partiti come una delle formazioni più attrezzate per una corsa di vertice hanno invece ‘girato’ al penultimo posto con gli stessi 4 punti dell’Abc, davanti in graduatoria esclusivamente per il successo nello scontro diretto di andata quando prevalsero 83-86 al Pala Betti di Castelfiorentino. La squadra di coach Manetti viene dal turno forzato di riposo dello scorso weekend dopo il rinvio a mercoledì prossimo della sfida di Firenze contro l’Olimpia Legnaia, mentre i livornesi hanno ceduto in casa a San Miniato.

Domenica alle 17.30 al Pala Corsoni di Siena l’Use andrà invece a far visita alla Virtus con l’obiettivo di sfatare il tabù riferito alla città del Palio, dove finora i biancorossi hanno perso entrambe le partite giocate contro Mens Sana e Costone. All’andata il team di Valentino ebbe la meglio di misura (80-76), ma al termine della prima metà di stagione ha collezionato il doppio dei punti: 16 contro 8. Nell’ultima giornata Rosselli e compagni hanno fatto loro al fotofinish lo scontro al vertice contro Quarrata, mentre la Virtus è stata battuta proprio sul parquet amico da La Spezia, secondo ko casalingo dopo quello subito per un solo punto proprio contro l’Abc.