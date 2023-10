Sciolti tutti i nodi per il nuovo ponte: "I lavori sono imminenti". Cambia volto anche la viabilità

Un passaggio strategico per la realizzazione del ponte fra Fibbiana e Capraia e Limite che è un intervento destinato a cambiare il volto dell’area di Fibbiana e anche della viabilità cittadina. Se ne parla da molti anni, ma con la consegna ufficiale del cantiere e l’approvazione in consiglio comunale del progetto esecutivo, la realizzazione dell’opera è imminente. C’è stato dunque il via libera al progetto esecutivo di Anas e l’adizione della necessaria variante urbanistica. Il progetto approvato recepisce alcune modifiche che erano state richieste dal sindaco Paolo Masetti in conferenza dei servizi. In particolare – si apprende – viene risolto un problema sulla viabilità secondaria, svincolando via delle Draghe dal percorso del nuovo collegamento stradale e viene evitata l’interruzione di via del Piano con una nuova viabilità parallela alla principale di collegamento tra via del Piano e via del Campo. Inoltre si prevede un accesso dedicato al golf di Montelupo, non previsto nel precedente progetto.

Nel progetto esecutivo viene quindi spostata la rotatoria sulla SS 67 e viene mantenuto il tracciato attuale di via delle Draghe; viene realizzata una pista ciclabile lungo tutto il percorso che funge da viabilità secondaria per accesso ai terreni agricoli. Per consentire la realizzazione del nuovo assetto viario l’amministrazione comunale ha trovato un accordo con i proprietari dei terreni limitrofi all’area, attraverso una modifica al progetto dell’area edificabile interessata dalla viabilità parallela alla principale, con l’acquisto da parte dell’amministrazione delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità tra via del Piano e via del Campo. Si procede dnque verso la realizzazione dell’opera che collegherà Empoli, Montelupo e Limite sull’Arno, alleggerendo il traffico sul ponte di Capraia e quello tra Empoli e Sovigliana.

Inoltre tramite anche la Ss 67 Tosco Romagnola, Limite avrà un collegamento più diretto con la Fi-Pi-Li. A fianco del ponte, sarà realizzata anche una pista ciclabile di quasi 2 chilometri che si va a innestare con la rete urbana ed extraurbana di Montelupo, parte integrante del progetto. "Il ponte fra Fibbiana e Capraia e Limite si farà. L’approvazione del progetto, gli accordi per l’acquisto dei terreni e i saggi che sono già stati effettuati ne sono la prova concreta", dice Paolo Masetti.