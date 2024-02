Scatta l’interrogazione in Consiglio

Il rischio idrogeologico sarà argomento del prossimo consiglio comunale: nella seduta convocata per il prossimo lunedì alle 21, dovrebbe essere discussa anche l’interrogazione presentata dal gruppo di centrodestra legata alla realizzazione di due casse d’espansione per il torrente Vincio e per il torrente Vinciarello. Un tema che la medesima forza d’opposizione aveva più volte sollevato in passato, ribadendola anche nelle settimane successive all’alluvione dello scorso 2 novembre. Già dal 2008 sono state richieste le casse di espansione per il Vincio a monte di Stabbia e di Lazzeretto e la realizzazione di un’ulteriore cassa per il Vinciarello nella zona prevista anche come parco urbano. "Oggi raccogliamo i frutti dei mancati interventi di regimazione idraulica – hanno ribadito i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia in una nota firmata da Simone Barontini in quanto capogruppo - la luce del ponte della strada regionale 436 sul Vincio e il parco urbano con funzione di cassa di espansione per il Vinciarello sono solo alcuni dei problemi irrisolti in una zona estremamente vulnerabile".