Scarti abbandonati e vetri rotti. Ora è stretta sui controlli: "Scatta il piano straordinario"

Una "stretta" sui controlli in tema di decoro urbano, alla luce dei rifiuti abbandonati rinvenuti nei giorni scorsi nel Parco dei Mille. Lo ha annunciato il sindaco del comune di Vinci Daniele Vanni, a seguito dell’intervento degli operatori di Alia nelle scorse ore per ripulire gli spazi verdi dai vetri rotti e dagli scarti abbandonati. "Una situazione insostenibile di mancanza di rispetto per i beni comuni che ormai si sta ripetendo da tempo. Per questo motivo con polizia municipale e forze dell’ordine stiamo predisponendo un piano straordinario di controllo a cui saranno affiancati investimenti per la videosorveglianza – ha fatto presente il primo cittadino – oltre alla mancanza di senso civico che famiglie e istituzioni non sono riuscite a trasmettere ai ragazzi che si sono resi protagonisti di questi atti d’inciviltà, dobbiamo interrogarci anche su come affrontare il disagio giovanile e la mancanza di luoghi di aggregazione che siano attrattivi e al contempo costruttivi".

Su questo aspetto l’amministrazione Vanni ha intenzione di attivare uno strumento concreto che possa aiutare a costruire spazi, luoghi, situazioni, opportunità di connessione tra le nuove generazioni e le istituzioni. "Su questo tema – riprende il sindaco di Vinci – stiamo lavorando alla costituzione della Consulta dei Giovani che avrà lo scopo di avvicinare i giovani alle istituzioni e farci comprendere meglio quali sono le azioni da mettere in campo per offrire alle nuove generazioni opportunità di socializzazione nel rispetto di tutta la nostra comunità".

G.F.