Scarpette rosse di ceramica e sit-in: "Basta violenze, facciamo rumore"

Non possiamo ricordarcene solo il 25 novembre. La lotta non conosce limiti e scadenze. Ma una giornata più di tutte, conta. E vale la pena partecipare numerosi, impegnarsi, fare "rumore". Domani è la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e sul territorio sono tantissimi gli appuntamenti pensati per invitare alla riflessione. Per tenere alta l’attenzione sul tema e provare ad arginare un fenomeno dilagante. Anche la Rsa Chiarugi di Empoli farà la sua parte. Alle 16 la struttura ospiterà un breve spettacolo teatrale rappresentato da alcune ospiti del Centro Residenziale, coordinati dagli animatori. L’incontro sarà aperto anche ai familiari degli anziani e alle istituzioni, un momento di famiglia in cui stringersi insieme attorno a un tema così importante e di attualità.

"Abbiamo ritenuto importante affrontare questo argomento con i nostri ospiti – dichiara Luca Manca Marte, direttore generale di Fondazione Vincenzo Chiarugi – Nel nostro settore abbiamo quotidianamente a che fare con persone fragili, che necessitano di cure e attenzioni. L’interessamento verso la prevenzione a certe problematiche sociali è al centro delle nostre azioni di cura e fondamentale per chi svolge questo lavoro". L’attività si terrà nel salone al piano terra all’interno del Centro Residenziale in via Guido Monaco. La mappa degli eventi organizzati da enti e associazioni da sempre impegnate sul territorio tocca anche Cerreto Guidi dove saranno due le iniziative in programma, entrambe a ingresso libero. Il Comune e la biblioteca Emma Perodi in collaborazione con l’Auser e il Centro Lilith alle 21 allestiranno la mostra di pittura ’Dalle donne per le donne’, a cura di Rossana Piccardi. All’esposizione, visitabile negli spazi della biblioteca comunale, andrà ad aggiungersi la donazione di un dipinto di Paola Pini e Rebecca Alderighi.

Durante la serata i ragazzi del gruppo di lettura ’Sulle Ali di un libro legge…’, leggeranno alcuni brani a tema. Si potranno anche ascoltare le parole della dottoressa Virginia Lucchesi della Lilith. Infine, la presentazione del libro ’Infanzia negata’ di Maria Eva Paolini. Venerdì 29 invece, alle 21.15, largo alla narrazione in musica a cura di Le Foyer, ’Frida Kahlo’, la rivoluzione creativa della libertà. Canto, parole e movimento espressivo per celebrare i 70 anni dalla scomparsa della grande icona dell’arte messicana.

Flashmob e cineforum a Montelupo Fiorentino; l’appuntamento è alle 14 di domani in piazza Centi con le artiste della Strada della Ceramica. Fino al 30 novembre, scarpe rosse realizzate in ceramica saranno sistemate in diversi luoghi istituzionali. Un gesto simbolico ma estremamente importante quello di ’Scarpette rosse in ceramica’, iniziativa, promossa dall’Associazione Italiana Città della Ceramica e giunta ormai alla sua ottava edizione. Alle 21.15, poi, tutti al Mmab per la visione di ’In questo mondo libero’ (per informazioni chiamare lo 0571 917650). Si ricorda che per chiedere aiuto, basta digitare il 1522, numero gratuito e attivo 24 ore su 24. Al di là della cornetta, operatrici specializzate nel sostegno alle vittime di violenza e stalking. È possibile chiamare anche solo per avere un consiglio.

Y.C.